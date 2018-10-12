沙國記者遭殺害肢解 土國聲稱有錄音檔可證實

美國《華盛頓郵報》特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉（Jamal Khashoggi）10月2日於沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館離奇失蹤。圖為哈紹吉。（法新社）

2018-10-12 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉（Jamal Khashoggi）10月2日於沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館離奇失蹤，日前傳出有相關錄音可以證實，哈紹吉生前遭受審訊及毆打後，被謀殺、肢解。

綜合外媒報導，哈紹吉為了與土耳其未婚妻結婚，本月2日到沙國駐伊斯坦堡領事館領取相關文件後便音訊全無；因哈紹吉過去多次批評沙烏地阿拉伯王族與當局部分政策，怕被迫害而選擇流亡海外。這次的失蹤案，外界推測哈紹吉已遭殺害，沙烏地阿拉伯極力否認涉及哈紹吉記者的失蹤案，表示他上週進入領事館不久後便離開。

然而《華盛頓郵報》日前報導，土耳其政府的消息人士向美國政府官員透露，有相關錄音證明哈紹吉已遇害，錄音包括阿拉伯語的交談聲、哈紹吉被審訊、被毆打凌虐，最後遭到肢解等內容。

雖然美國官員向《華盛頓郵報》陳述錄音的相關細節，然而無法確認他們是否真的聽取了錄音內容；而週四（11日）晚上，美國調查人員宣布，將協助土耳其和沙國聯合調查哈紹吉的下落。