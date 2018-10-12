獵象剝皮製成血手環 緬甸亞洲象恐在2030年前滅絕

近年緬甸的亞洲象盜獵情形嚴重，但目標不再是象牙，而是象皮。（美聯社）

2018-10-12 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕近年緬甸的亞洲象盜獵情形嚴重，但目標不再是象牙，而是象皮，有動保組織發現，有業者製作將象皮製作成「血手環」PO上網販售，引起動保及環保團體的注意，並警告情況若無改善，緬甸的亞洲象恐在2030年前滅絕。

據英國動保組織「大象家族」（ Elephant Family）最新調查發現，有業者為證明「血手環」為真品，在網路上PO出可透光的亞洲象皮膚，並用圓圈標記可製作成念珠的範圍。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）的緬甸主任威廉斯（Christy Williams）表示，這些念珠有9成是中國買家。他也警告，由於盜獵象皮的情況遽增，如果盜獵不加以控制，緬甸的亞洲象恐在2030年滅絕。

象皮最早於2014年被一名中國業者賈茲（Jaz）製作成念珠，還聲稱有治療胃痛和護膚的功效，但致力於保護大象的動保人士奇（Aung Myo Chit）表示，產品不僅沒有上述功效，還會讓消費者有中毒危機，他解釋：因為「盜獵者會使用毒物獵殺，導致大象2至3天內毒發身亡，也讓毒素擴散至象皮」。

對此，緬甸政府今年加重盜獵者的刑期，也在重點盜獵區將GPS項圈安裝至少數大象上，幫助護林員隨時監控，防止盜獵情形發生。