影片曝光！集中營「再教育」完 中國穆斯林大啖豬肉

豬外皮被夥伴用刀劃開，鮮美的豬油滴到菜盤上，令影片中2名男子看得目不轉睛。（圖擷取自微博）

2018-10-12 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來盛傳迫害境內穆斯林，甚至將新疆維吾爾族人關押集中營，5月1名逃出集中營的穆斯林抨擊當局竟強迫他們吃豬肉，現在微博上流傳中國穆斯林經「再教育」大啖豬肉影片，但影片曝光後迅速被下架。

1段上傳至微博中的影片能見到，中國餐館內約50名男、女穆斯林們分4桌吃合菜，桌上佳餚除了饅頭、鮮蔬之外，竟還有1大盤現切烤豬，被烤得金黃剔透的豬外皮被夥伴用刀劃開，鮮美的豬油滴到菜盤上，令影片中2名男子看得目不轉睛，而其他桌上疑似也有著相同的菜餚。

穆斯林信奉的《可蘭經》中提到，教徒不可食用「非宰後才死的肉、豬肉與動物血液」；此畫面曝光後迅速被當局刪除，而後被轉貼至臉書引發網友討論，留言指出「不吃豬肉，就關你入集中營再教育」、「支國人的第3世界變態國家，沒有選擇食物的自由」、「是被逼迫的」。

英國《獨立報》5月報導，1名哈撒克人、穆斯林貝卡利（Omir Bekali）在未經審判的情況下遭到中國當局關押至集中營，所有受害穆斯林在裡頭除了要學習神格化習近平、讚頌共產黨外，甚至被強迫違反宗教信仰吃豬肉和飲酒，讓他痛不欲生。

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