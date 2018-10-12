不會英文找不到工作 美國華人拾荒年輕化

美國華人社區近來出現拾荒者年輕化的現象，示意圖為紐約華人社區。（歐新社）

2018-10-12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國華人社區近來出現拾荒者年輕化的現象，布魯克林華人社區服務中心負責人羅添福解釋，有些40歲左右的華裔新移民，不會英語、找不到工作，因此選擇投入拾荒這種「零成本」的工作。

據《世界日報》報導，羅添福表示，過去當地拾荒者多為低收老人，現在年齡層卻有下降的趨勢，且多為剛移民來到美國，需要等5年後才具資格申請政府福利，在這期間，他們就以拾荒貼補生活費。

紐約中華公所主席伍銳賢也指，雖然拾荒人數沒有明顯增加，不過近年來，不少依親的華裔中年婦女，會在深夜或凌晨流連酒吧門口，等待回收玻璃瓶。

羅添福舉例，一名年約40多歲的華裔新移民，自稱身體不好、不會英文，因此無法勝任餐廳服務生等工作，只有拾荒不需與人交談，翻翻垃圾桶，一天下來就可以有約20美元（約台幣600元）的收入。

羅添福說，他們不黯英文、不熟當地文化，因此有些人會遭到歧視或攻擊，造成社會問題。再加上拾荒者多外出時段多半在夜晚至清晨，若發生意外不一定能找得到人幫忙。另外，當政府單位清潔工，在人行道上清掃時，發現地面殘留的液體或垃圾，還可能對回收時沒有做好清潔的拾荒者開出罰單。