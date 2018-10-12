世界「書蟲」最多國家 愛沙尼亞居冠

最新研究顯示，愛沙尼亞是「書蟲」最多的國家。此外，成長過程中的家中書藏量，會影響日後教育程度。（法新社）

2018-10-12 16:14

〔編譯陳正健／綜合報導〕您知道讀書風氣最佳的國家是哪？美國與澳洲最新研究顯示，東歐國家愛沙尼亞是「書蟲」（bookworm）最多的國家。此外，成長過程中的家中書藏量，會影響日後的教育水平。

澳洲國立大學與美國內華達大學，針對全球31國成人進行研究。受試者年齡介於25至65歲間，需回答他們16歲時的家中書藏量多寡。

研究顯示，愛沙尼亞是最愛讀書的國家，受試者16歲時家中平均擁有218本書，其中有35%擁有350本以上的書籍。

依據16歲時的書藏量，其他最愛讀書國家依序是挪威（212本）、捷克（204本）、丹麥（192本）、俄羅斯（154本）及德國（151本）等。全球平均是115本，英美平均則是143本及114本。

研究發現，青少年時的家中書藏量，與多年後的識字、算術及資訊科技等能力有直接正相關。人在成長過程中，家中的書本愈多，即便沒有實際閱讀，也會改善教育程度。

換言之，出身貧窮家庭的小孩，若從小在書香環境下薰陶，可能改善其日後教育水平，拉近與其他階級的教育差距。

研究主筆席柯拉（Joanna Sikora）指出，青少年時期曝露於書本環境，奠定「書香文化」（scholarly culture）基礎，可能終生改善人們的教育程度，無論社會優勢或弱勢與否。

本研究刊登於《社會科學研究》（Social Science Research）期刊。