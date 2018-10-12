機會號「蒙塵」難充電 NASA：期望颳風吹掉沙塵

機會號現仍無法順利充電，NASA承諾在本月稍晚公布修復進度及未來計畫簡報。（擷取自NASA）

2018-10-12 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕火星5月底爆發規模史無前例的劇烈沙塵暴，導致美國太空總署（NASA）火星探測車「機會號」（opportunity）被迫進入休眠狀態失聯至今，NASA上月底雖已拍到機會號所在位置，但仍無法重啟充電，現正尋求對策恢復機會號運作。

NASA目前尚未公布機會號重啟運作計畫的最終期限，不過已透露將在本月稍晚由位於加州的噴氣推進實驗室公開計畫執行進度及未來規劃簡報。據了解，NASA工程師原預期在沙塵暴歇止後，機會號應可透過太陽能進行充電並與團隊恢復連繫，但根據目前所知的線索研判，沙塵暴很可能在火星探測車的太陽能電池板上沉積一層厚厚的沙塵，阻擋陽光照射並妨礙充電。

科學家目前仍無法評估灰塵積蓄量，而機會號當初也未搭載自行排除灰塵的機制，NASA團隊解釋，火星表面在11月至1月間是氣流盛行期，團隊將這段期間稱為「清灰季節」（dust-clearing season），並仰賴這段期間為探測器表面進行「風洗」，不過目前仍未能評估這季的風洗是否可使機會號恢復運作。

機會號與其姊妹機「精神號」（Spirit）原被設計僅執行90個火星日的地表探測任務，然而歷經多次任務擴增，機會號從2004年1月25日降落於老鷹撞擊坑（Eagle crater）後便執勤至今，將近15年的服役生涯中，機會號的里程數已超過45公里，創下NASA在地球外無人探測車的移動紀錄。