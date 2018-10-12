公司被判罰2680億 郭文貴嗆中國「只會剝奪資產」

針對大連今日審判，郭文貴反擊中共，是以黑治國、以警治國、以貪反貪、以假治國。（法新社）

2018-10-12 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕遼寧大連市中級法院今日宣判，中國流亡富商郭文貴旗下的北京政泉控股有限公司，因強逼交易罪，判處罰款600億元人民幣（約2681億元台幣），並對5名相關被告判處有期徒刑及罰款。郭文貴稍早透過個人社交媒體「郭媒體」回擊，形容今天的審判是「一個國家政權、體制傾盡全力」，更痛批是以黑治國、以警治國、以貪反貪、以假治國。

郭文貴：過去的害怕已經麻木

今日審判前，郭文貴透過直播表示，中國的手段就是透過外交部、公安部、政法委等要對他的爆料進行打擊，更大酸只會派出「大金融騙子」經濟學家林毅夫、海航董事長陳峰等人說「郭文貴的指控99%都不是真實」、「百分之一千的胡言」。

郭文貴指出，昨日有一位朋友問他害不害怕，郭說「我當然害怕！」朋友又問現在還害怕嗎?他則回應，「過去的害怕，已經讓我現在麻木了」，被問到法院屢次重罰、剝奪資產，郭則說，「我所有的心疼，都已經在過去發生過了，我已經沒有心疼的本錢了」。

郭文貴：看看邱吉爾怎麼面對希特勒

郭文貴說，如果他連被沒收的私人飛機、國內資產1200億人民幣（約5347億元台幣）都放棄不了，連360口家人都賭不了，又有什麼權利和資格，敢說要把共產黨給扳倒？

郭文貴還要大家看看電影「最黑暗的時刻」、「史達林死了沒」，特別是去了解第二次世界大戰期間，英國首相邱吉爾是如何面對納粹元首希特勒，不但把英國士兵全救回來，並且不和希特勒、墨索里尼和談，「他不恐懼嗎？他當然恐懼！」郭文貴說，他已經別無選擇，形容他的家人就像當年的英軍一樣，正面對如希特勒般的中國中央。

郭文貴：美國近期將有對中新措施

郭文貴嗆中國只有幾招，「威脅、綁架家人、製造恐懼、製造痛苦，剝奪你的資產、搶奪你的資產，毀掉你的名譽、用纏訴」，更預告美國在中期選舉前後，還會對中國做出一系列重大決策，關鍵字是「1700」、「150」。