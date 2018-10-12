上一秒稱兄道弟下一秒iPhone遭搶 11歲男童傻楞原地

紐約警察局警官謝伊在推特上放上影片，表示要為男童阿爾曼多伸張正義。（圖擷自Chief Dermot F.Shea twitter）

2018-10-12 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕11日下午紐約警方獲報，一名11歲男童在地鐵中遭陌生男子搭訕，上一秒男子向男童表示「今天我要當你的好哥兒們」（I'm going to be your buddy for today），誰料下一秒就搶走男童手機的iPhone手機，讓男童措手不及，傻愣原地。

綜合外媒報導，該名陌生男子在搭上地鐵後便向男童阿爾曼多（Armando）攀談，更和阿爾曼多表示自己曾被槍擊過6次，並詢問他是否也有過類似的經驗，隨後男子將注意力放回手機上，表示可以教阿爾曼多怎麼清除雲端記錄及重新設定手機密碼，不過當列車駛入福特漢姆路站（Fordham Road）時，男子抓起阿爾曼多的iPhone手機，高喊「謝謝」隨即急忙衝下車。

所幸阿爾曼多並沒有受傷，只是列車因為這起突發事件延誤了幾分鐘，多數乘客也都被此景給嚇壞。阿曼多的媽媽西爾維婭（Silvia）表示，從未想過這件事會發生在她的兒子身上，目前都陪著阿爾曼多搭地鐵上下課，她更說道：「這個世界太危險，更是充滿暴力。」

紐約警察局警官謝伊（Dermot Shea）在推特上放上影片說道：「誰會去偷11歲孩子的手機？這傢伙一定是忘了我們警察的存在！」他表示紐約市警察局與850萬的市民決不會容忍這種行為，更說要為阿爾曼多伸張正義。