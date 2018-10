上一秒稱兄道弟下一秒iPhone遭搶 11歲男童傻楞原地

2018-10-12 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕11日下午紐約警方獲報,一名11歲男童在地鐵中遭陌生男子搭訕,上一秒男子向男童表示「今天我要當你的好哥兒們」(I'm going to be your buddy for today),誰料下一秒就搶走男童手機的iPhone手機,讓男童措手不及,傻愣原地。

綜合外媒報導,該名陌生男子在搭上地鐵後便向男童阿爾曼多(Armando)攀談,更和阿爾曼多表示自己曾被槍擊過6次,並詢問他是否也有過類似的經驗,隨後男子將注意力放回手機上,表示可以教阿爾曼多怎麼清除雲端記錄及重新設定手機密碼,不過當列車駛入福特漢姆路站(Fordham Road)時,男子抓起阿爾曼多的iPhone手機,高喊「謝謝」隨即急忙衝下車。

所幸阿爾曼多並沒有受傷,只是列車因為這起突發事件延誤了幾分鐘,多數乘客也都被此景給嚇壞。阿曼多的媽媽西爾維婭(Silvia)表示,從未想過這件事會發生在她的兒子身上,目前都陪著阿爾曼多搭地鐵上下課,她更說道:「這個世界太危險,更是充滿暴力。」

紐約警察局警官謝伊(Dermot Shea)在推特上放上影片說道:「誰會去偷11歲孩子的手機?這傢伙一定是忘了我們警察的存在!」他表示紐約市警察局與850萬的市民決不會容忍這種行為,更說要為阿爾曼多伸張正義。

Who'd rob an 11-year-old kid? This guy! He must have forgotten that we—the NYPD partnered with a city 8.5 million strong—will not tolerate this kind of behavior. Help us get justice for one of our city’s young people. If you know who this guy is, call CRIMESTOPPERS 800-577-TIPS pic.twitter.com/j293Ndz5QT