群山高聳塔斯曼海底之謎 科學家發現「失落世界」

塔斯曼海海水清澄，海洋生物種類相當豐富。（圖由讀者提供）

2018-10-12 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕科學家最近發現，澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman sea）海域遍布高聳山脈，吸引種類繁多的海洋生物棲息，由於這些古老火山在數千萬年前沉入海洋後便隱身在人類知識範疇外，這次發現使其得名「失落的世界」（lost world）。

在廣大的南太平洋中，位於澳洲東南方與紐西蘭西側的海域被稱為「塔斯曼海」（Tasman Sea），其名與澳洲最南方省份塔斯馬尼亞（Tasmania）相似，均以荷蘭探險者阿貝爾·塔斯曼（Abel Tasman）的姓氏命名。澳洲科學家最近發現，這片海域中存在著眾多高聳的山脈及高原，其中有的山脈雖較海床高出3000公尺，然其頂峰仍在海面下2萬公尺處。

澳洲聯邦科學及工業研究組織（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation，CSIRO）的馬汀博士（Dr Tara Martin）表示，生物學家早前觀測時發現，塔斯馬尼亞島以東400公里內海域的浮游植物數量明顯較其他海域為高，而該處鳥類及鯨魚數量顯著增加，其中包括座頭鯨與大翅鯨，而該處的生物活動也較活躍，促使科學家對該海域進行深入調查。

馬汀博士表示，這些海底山脈的大小與形狀各不相同，有些具有陡峭如利刃的山峰，有的則為寬廣遼闊的高原，其上坐落著古老火山運動所形成錐形山丘。他解釋道，正是豐富多變的地形改變海底水流的走向，進而將富含養分的水流從海底推向更近海面的海域，進而吸引海洋生物聚居。

科學家現已透過高分辨率聲納儀描繪出該海域大致地貌，初步研究計畫將於11月結束，研究團隊將於12月夏季時重返該地區，出動高解析度深水攝影器材近距離紀錄該海域的生物活動，期望揭開塔斯曼海底山脈的神秘面紗。

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