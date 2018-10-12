郭文貴公司涉強逼交易 遭判罰2680億

郭文貴掌控的北京政泉控股有限公司，遭遼寧大連市中級法院判處罰金600億人民幣。（資料照）

2018-10-12 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕屢在美國爆料中共高層腐敗內幕的中國流亡富商郭文貴，旗下所掌握的北京政泉控股有限公司（簡稱政泉控股）及高層管理人員強逼交易、挪用資金案，今日在遼寧大連市中級法院宣判，其中政泉控股以強逼交易罪，判處罰款600億元人民幣（約2681億元台幣）。

郭文貴系列案昨日開庭，郭文貴所掌控的政泉控股及高層管理人員強逼交易、挪用資金案，12日在遼寧大連市中級法院宣判。被告北京政泉控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建強逼交易、被告人趙大建、單蔚良、楊英、呂濤挪用資金案一審判決，分別依法判處至1至3年有期徒刑，宣判後，5名被告當庭表示服從法院判決，不上訴。

判決書指出，政泉控股因強逼交易罪，判處罰金600億元人民幣；郭漢橋因強逼交易罪，判處有期徒刑2年6個月，緩刑3年、罰款30萬元人民幣（約134萬元台幣）；趙大建因強逼交易罪、挪用資金罪，決定執行有期徒刑3年，緩刑4年、罰款25萬元人民幣（約112萬元台幣）；單蔚良因挪用資金罪，判處有期徒刑2年3個月，緩刑3年；楊英因挪用資金罪、騙取貸款罪，決定執行有期徒刑3年，緩刑4年、罰款10萬元人民幣（約45萬元台幣）；呂濤因挪用資金罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年。