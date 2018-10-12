買新行李箱裝「歐咪呀給」舊的就扔了？ 日機場喊：別再隨意丟棄

2018-10-12 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本是許多民眾出國遊玩常選的國家，訪日的遊客越來越多，導致遊客管理越發困難，日前經《日本產經新聞》報導指出，遊客在日本各大機場丟棄行李箱的狀況十分嚴重，為了解決這種狀況，不少日本機場推出「回收」服務，望遊客別再隨意丟棄行李箱，造成機場工作人員的困擾。

綜合外媒報導，訪日遊客常因購買過多「歐咪呀給」（おみやげ，伴手禮），而在當地直接購買新的行李箱，將舊的隨意扔在機場各處，有遊客說：「到日本當地買東西價格比回國購買還便宜，種類也更多，不小心就會越買越多，為了放這些伴手禮，只好在日本買新的行李箱。」

隨意丟棄行李箱的行為讓機場工作人員非常頭痛，需花不少心力和時間將遭丟棄的行李箱逐一檢查是否有爆裂物，再將其妥善保管，《日本產經新聞》指出，日本成田國際機場中的遺失物品保管倉庫內，放置約60個在機場被遺棄的行李箱，統計數據更顯示，在2013年掛失的行李箱有80個，2017年更是成長到258個，幅度增長得十分驚人。

根據日本法律規定，遺失物在保管期限3個月後便可廢棄或出售，但遺失物品保管倉庫的負責人表示，行李箱體積大，而且照這種速度持續擺放、增加的話，2-3年倉庫就會爆滿了；對此成田國際機場、關西國際機場開始推行「免費回收」行李箱的政策，日本中部國際機場自3月起，回收一個行李箱須繳1080日元（近300台幣）。