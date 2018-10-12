看A片別傻傻相信 研究：AV演員性功能障礙比例其實很高

美國一項針對AV演員進行的研究指出，約24%的A片女星有性功能障礙。（法新社）

2018-10-12 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕不少行業都會職業傷害，但你知道AV產業也有職災嗎？美國一項針對AV演員進行的研究指出，約24%的A片女星有性功能障礙，還有約69%的AV男優工作時要靠藥物勃起。

綜合報導指出，美國邁阿密大學（University of Miami）最近發表了一篇研究，這是第一篇探討到AV產業人員性功能問題的研究。研究中訪問了200位AV演員，結果發現，有24%的A片女星有難達性高潮、做愛時感到疼痛、或性慾下降等性功能問題。另外，雖然多數AV男星都在29歲以下，但有69%的人在拍片時要靠藥物等外力勃起，而且有58%的人就算在家做愛，也需要服用藥物。

本研究主導人、同時也是泌尿科醫師的杜賓（Justin Dubin）表示，現在已經有很多探討的A片對人影響的研究，但卻沒有研究談到A片演員的性功能。他希望這份研究能讓社會大眾別再將自己的性愛表現拿來與AV演員比較，甚至因此感到焦慮，「現在的社會常將A片當成是性行為的樣本，這讓不少年輕人備感壓力。」

杜賓表示，他曾遇過很多年輕、健康的人來看診，他們並沒有性功能障礙的病史，卻在做愛時會有表現焦慮，這樣的問題也會出現在女生身上。他更指出，壯陽藥「威而鋼」有84%的使用族群是20到29歲的男生。

杜賓最後又再次提醒民眾，別將自己與「專業人士」拿來比較，因為一般人的性愛次數與A片演員根本不同，而且將自己與他們比較也不公平。