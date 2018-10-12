中國智庫呼籲恢復國家主席任期制 北京氣炸擬全面封殺

香港媒體報導，中國自由派智庫「北京天則經濟研究所」將被全面封殺。（資料照，美聯社）

2018-10-12 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國自由派智庫擬遭封殺！北京天則經濟研究所先前在網站上呼籲恢復國家主席任期制、平反六四，卻觸動了中共敏感神經。港媒今日報導，北京當局已決定全面封殺該研究，旗下的北京天則所諮詢有限公司，將被工商部門吊銷營業執照。

根據香港明報12日報導，「北京天則經濟研究所」由經濟學家茅于軾等人於1993年7月創立，主要創辦者包含中國社會科學院經濟研究所研究員張曙光、北京國民經濟研究所所長樊綱等中國知名自由派學者，該所在經濟上主張市場化，政治上則抱持憲政民主立場，去年開始該所主要人員的微信和微博已無法使用。

報導指出，有3個獨立消息來源證實，北京相關部門已經決定全面封殺天則經濟研究所，繼2012年天則經濟研究所有限公司被吊銷營業執照後，將對北京天則所諮詢有限公司進行取締，這次該公司的營業執照若被吊銷，將不能再以「天則所」名稱合法舉辦任何活動。

去年7月，該所官網曾刊登學者提倡「恢復國家主席任期制」、「平反六四」、「個人崇拜急需趕緊剎車」的文章。根據消息人士指出，去年初就有中國共產黨中央領導要求關閉「一貫宣揚西方價值」的天則經濟研究所官方網站，這次若再吊銷其諮詢有限公司的營業執照，是作為對自由派智庫的「亮劍」宣示。