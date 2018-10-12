盜版天堂不復在？ 中國付費網站興起

2018-10-12 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國曾經給人「盜版天堂」的印象，但如今對違法的影音、圖片、音樂等開始密切關注，甚至加強取締盜版行為，讓中國網上的付費網站漸漸興起，最知名的莫過於「愛奇藝」影片網站平台，該平台的收費會員更高達6600萬人，「盜版天堂」盜版天堂顯然已不復存在。

綜合外媒報導，中國「收費型」網站不斷壯大的其中因素為「行動支付」普及化，消費者已不再需用現金、支票或信用卡做購買，使用「行動支付」交易在訂閱收費服務時，更不需逐一輸入個人資料等，簡單操作即可完成交易，有利於在「收費型」網站訂閱或購買商品。

《日本產經新聞》報導，據中國國家版權局調查，中國網站上目前「消費型」的內容，包括電影、電視劇和綜藝節目等影視領域占了幾乎一半，調查數據更顯示，2017年比上年增長約2倍；2018年也將上升6成以上。

據國家版權局等統計更指出，中國2017年有2554個網站因發布盜版內容遭關閉；日本內容産品流通海外促進機構（CODA）的統計數據也顯示，2017年中國盜版DVD等物品遭到沒收的數量已經降到2011年的10分之1以下，種種數據可見，中國當局正在極力洗清外界認知的「盜版天堂」封號，盜版的狀況逐漸改善當中，更致力於「收費型」網站的維護。