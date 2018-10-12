日本加賀號艦上畫面曝光 「乾淨度」驚人

加賀號號稱最乾淨戰艦。（路透）

2018-10-12 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本直升機護衛艦「加賀號」從印尼到斯里蘭卡，進行友好訪問，媒體也趁機記錄船員們的日常作息，每天晚上500名機組員用拖把、刷子清理248公尺長的船艦。

《路透》報導，36歲海曹長西田隼人自信地說，加賀是最乾淨的軍艦，他說，每個人有規定的清潔時間與任務，廁所、地板、天花板、管線、通風口、地毯，甚至是船錨、鍊條都要清潔。司令福田達也少將說，保持船的清潔，才有辦法使用的更久。西田隼人補充，小組打掃是從日本的學校生活中，沿襲下來的習慣。

報導指出，加賀艦上的生活從早上6時30分開始，船員們排隊洗手灌洗、吃早餐，輪班結束後可以去浴缸泡海水浴或洗清水澡，如果要練身體，船員可以在甲板慢跑或去健身房，更特殊的是，有些船員藉由書法、劍道、太鼓強化自己的身心。

報導表示，靠岸時，排隊領垃圾是船員的最後任務，福田少將得意地說，即使是日本自豪的海上自衛隊，加賀號也是最乾淨的船艦。

另一篇《路透》提到一個有趣的點，加賀號船員中，有9%的女性，士官長遠野神吉打趣地說，船上有女生，會讓其他男性比較常刮鬍子、熨燙衣服，這是個意想不到的好處。

船員在清理走道。（路透）

海水浴是極大享受。（路透）

船員在清理廁所。（路透）

連鍊條都要清理（路透）

艦上有9%的女船員。（路透）

船員在清理砲座。（路透）

船員在練習劍道。（路透）

洗衣間一塵不染。（路透）

有船員在演練，有人則負責打掃。（路透）