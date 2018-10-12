最貴戰機F-35墜毀後 美軍宣布全面停飛

美國史上最昂貴戰鬥機、平均單機造價1億美元（約30.8億台幣）的F-35匿蹤戰機，上月首度墜毀，肇因疑為燃油管路瑕疵。圖為美軍F-35B閃電二式戰機。（歐新社資料照）

2018-10-12 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國史上最昂貴戰鬥機、平均單機造價1億美元（約30.8億台幣）的F-35匿蹤戰機，上月首度發生墜毀，肇因疑為燃油管路瑕疵。美國國防部今天宣布，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35全面停飛，以便工程師安檢燃料管。

綜合媒體報導，F-35聯合專案辦公室在一份聲明中指出，美軍及其他購買的國家已暫時停飛F-35，同時對燃油管進行全面檢查，「如果安裝疑似有問題的燃油管，將被拆除並更換；如果安裝了已知良好的燃油管，這些戰機則將返回飛行狀態，檢查預計在未來24至48小時內完成。」

上月美軍一架F-35B墜毀在南卡羅來納州博福特陸戰隊航空基地附近，初步報告顯示疑似為燃油管路出現瑕疵。停飛計畫影響美國、以色列、英國和其他盟邦等350架F-35戰機。

9月28日，美軍一架「F-35B閃電二式」墜毀在南卡羅來納州博福特陸戰隊航空基地附近，現場冒出縷縷黑煙，所幸飛行員安全彈射逃生，也未造成其他傷亡。