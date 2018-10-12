死刑違憲！華盛頓州「種族偏見」嚴重 法院裁決廢死

2018-10-12 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地11日，華盛頓州最高法院裁定死刑違反憲法，並決定將目前在死囚區服刑的8人改判為終身監禁，成為美國第20個禁止死刑的地區。

綜合外媒報導，1996年，有名黑人囚犯艾倫·尤金·格雷戈里（Allen Eugene Gregory）因被判刑謀殺罪，質疑華盛頓州的死刑「不公平」，他在判決提出上訴時，委託華盛頓大學進行委託進行「種族偏見和死刑研究」，結果發現，過往在華盛頓州執行死刑的黑人罪犯是白人的4.5倍，這項報告雖無法影響法官是否判處死刑，但讓外界開始重視這個問題。

《芝加哥論壇報》報導，華盛頓州自1904年以來已經處決了78死囚，但自2010年後從沒再執行過，華盛頓州最高法院中4名法官簽署了同意書表示，他們同意死刑無效，表示死刑作為對犯罪的懲罰本身並不違憲，但華盛頓州執行死刑的「種族歧視」相當嚴重，任意決策、隨意強加死刑等行為並不可靠，加上審理過程過度拖延，因此不能有所體現法律規定，因而裁定違憲。

華盛頓州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）在聲明說表示：「最高法院已明確裁決本州的死刑執行方式過於武斷，並帶有種族偏見，不平等的狀況十分嚴重。」；美國國際特赦組織的克里斯蒂娜·羅斯（Cristina Ross）表示，華盛頓州廢除不人道且有辱人格的死刑，其他州應該儘快仿效跟進。