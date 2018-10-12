全美3大連鎖百貨公司 販售飾品含致癌重金屬「鎘」

2018-10-12 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖大型百貨公司「Ross」、「Nordstrom Rack」與「Papaya」等，近日被查獲出售的成人飾品含有重金屬「鎘」，長期配戴，恐會危害生殖功能，甚至致癌。

《美聯社》報導，非營利機構「環境健康中心」（Center for Environmental Health）檢驗從舊金山灣區（Bay Area）零售商店購買的成人飾品，發現其中31件鎘含量至少40％，大部分更超過90％。

據悉，上述有問題飾品大多由全美逾1400家分店的「Ross」販售，其中更有一款項鍊更是百分百的「鎘製飾品」。

對此，「Ross」公司在書面聲明中回應，已向供應商了解狀況；他們也發現，所販售的飾品中，鎘含量最高的品牌包括「Tacera」和「Vibe Sportswear」。

「我們的製造商必須聲明，且保證所供應的產品符合法律規定。」而「Papaya」公司的律師則表示，已向全國分店召回所有疑似含有毒物質的首飾，並停止中國製造商供貨；「Nordstrom Rack」發言人則指出，已向供應商了解這些產品相關訊息。

報導指出，2010年時就有中國製造商被揭發用鎘製造兒童飾品，至此之後，全美就限制兒童飾品含鎘；而加州法律規定，兒童飾品鎘含量不得超過0.03％，惟成人飾品不在規範內。