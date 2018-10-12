制衡中國軍事活動 日澳打造準軍事同盟

日本和澳洲在10日進行的外交和國防「2+2部長級會談」中確認，兩國將加速簽訂軍事互訪協定。（路透）

2018-10-12 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本和澳洲兩國，為了因應中國在太平洋的布局，以及和美國密切合作的共識，10日在外交與國防「2+2會談」中確認，將加速簽訂「軍事互訪協定」（VFA），確認日本自衛隊和澳軍聯合演習的法律依據，藉此完善雙方安保合作的相關規定，明年也將實施日本航空自衛隊與澳洲空軍的兩國首次聯合戰機訓練。

綜合外電報導，10日外交部長佩恩（Marise Payne）與國防部長派恩（Christopher Pyne），在雪梨與來訪的日本外務大臣河野太郎和防衛大臣岩屋毅進行外交與國防「2+2會談」。澳洲外長佩恩透露，日本首相安倍晉三將於今年11月訪問澳洲，並前往二戰時被日軍空襲死傷慘重的達爾文（Darwin）訪問，這個舉動也象徵著日澳關係的重大轉變，並強化準軍事同盟。

日澳兩國的共同聲明指出，因應中國在日本周邊空域的頻繁活動，明年將進行名為「武士道護衛」的兩國戰機共同訓練，除此之外，也表達對中國在南海、東海軍事活動的嚴重關切。至今為止，日本並未和任何國家簽訂「軍事互訪協定」，按照日本法律規定，如果需要進行聯合軍演，必須確認外國軍隊尊重日本國內法。