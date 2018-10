遭毀的「拿氣球的女孩」被新得標主重新命名為「愛在箱中」。(法新社)

2018-10-12 11:18

〔即時新聞/綜合報導〕日前英國塗鴉大師班克西(Banksy)作品「拿氣球的女孩」在拍賣場上展出,在競標落槌的那一刻,畫框底下的特殊裝置突然啟動,名畫被畫框弄碎,當場自毀,11日蘇富比拍賣公司(Sotheby's)表示,得標的收藏家決定以原競標價買下這幅被毀掉的畫作。

綜合外媒報導,5日晚間「拿氣球的女孩」(Girl With Balloon)在英國倫敦蘇富比拍賣展場競標賣出,得標金額高達104萬英鎊(約4266萬元台幣),沒想到在落槌當下畫作竟被畫框碎紙機毀掉,讓在場餐與競標的民眾紛紛嚇傻。

《BBC》報導,「拿氣球的女孩」的得標主是一名來自歐洲的女性,不願透露姓名的她說:「自己競標成功獲得畫作,卻在落槌的那一刻被切碎,起初我很震驚,但漸漸意識到自己得到了歷史上難得的珍品。」

女得標主將「拿氣球的女孩」改名為「愛在箱中」(Love is in the Bin),已獲得蘇富比的認證,並得到該機構所頒發的證書,將在13、14日於蘇富比新邦德街畫廊中展出。