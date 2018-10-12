法市長醉後持武士刀威嚇吉普賽人 遭求刑4個月監禁

法國巴黎南部維蘇市市長特蘭基耶酒後持武士刀威嚇非法聚居的吉普賽人。（擷取自YouTube）

2018-10-12 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎南部維蘇市（Wissous）市長特蘭基耶（Richard Trinquier），今年4月酒後穿著防彈背心，手持日本武士刀及手槍威脅當地吉普賽遊民被捕，法國檢方週三（10日）要求判處特蘭基耶4個月監禁及罰款，全案將在11月21日宣判。

法國巴黎南部維蘇市69歲的市長特蘭基耶，今年4月8日在酒醉狀態下，身穿防彈背心，手持日本武士刀和手槍，威脅在當地一托兒所停車場紮營的吉普賽人。據了解，現場與吉普賽人起衝突的不只市長，另包括副市長和兩位警察。

此前報導指出，這群吉普賽人共駕駛10多輛旅行車在當地紮營，當天稍早已與來勸導非法聚居的警員起了爭執，沒想到特蘭基耶傍晚親自到場，帶著一身酒氣的他穿著防彈衣配戴手槍，手持近1公尺長的武士刀與現場的吉普賽人起爭執。

特蘭基耶事後聲稱，武士刀是種防禦性而非攻擊性武器，強調自己當時認為生命受到威脅，處於壓力狀態下才會做出受外界批評的舉動，然檢方調查後仍要求判處他1500歐元（約新台幣5.3萬）罰款，及4個月監禁暫緩執行，此外，另有一名遊民也被控威脅特蘭基耶，要求判處500歐元（約新台幣1.8萬）罰款及4個月監禁暫緩執行。

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