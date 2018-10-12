談102億軍售 AIT主席莫健：未來美對台將採個案審查

我國駐美大使高碩泰於國慶晚間主持酒會，美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）也到場參與。（圖翻攝自駐美台北文化經濟代表處）

2018-10-12 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐美大使高碩泰於國慶晚間在雙橡園主持酒會，美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）也到場參與，會後莫健表示，他相信未來美對台軍售將採個案審查。

國慶酒會當天，雙橡園擠滿貴賓，包括莫健、美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博（Gregg Harper, R-MS）眾議員、聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson, D-TX）、友邦暨各國駐美使節。此外50多位聯邦參眾議員及德拉瓦州、馬里蘭州、維吉尼亞州等州長、西維吉尼亞州副州長及華盛頓哥倫比亞特區市長等，均以賀函、賀狀及國會聲明等方式祝賀台灣。

《聯合報》報導，會後莫健說，基於美國最新一批總值3.3億美元（約台幣102億）的對台軍售案作法，他相信未來對台軍售將採個案審查。被問到美方今年底是否將通過新軍售案，莫健說自己不知道，但預估未來美方會批准更多個案。

莫健在致詞時則指出，他肯定兩岸在經貿及各方面的密切互動，但也批評北京施壓使得台灣在拉丁美洲的邦交國轉向，片面改變台海現狀。