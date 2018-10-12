美對台軍售 薛瑞福：朝更常態化發展

2018-10-12 05:20

〔中央社〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天說，對台軍售上，美國確實朝向與台灣發展「更常態化」且是政府對政府的「外國軍售」（Foreign Military Sales）關係。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天與全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）合辦「第八屆中國國防與安全年度研討會」，薛瑞福（Randall Schriver）在會中的演說及問答內容，不供採訪報導，而他會後回答記者詢問時，做上述表示。

有台灣記者問，美國過去宣布對台軍售的方式多是「包裹式」整批宣布，未來是否預期會有所改變，薛瑞福回應，「我們（美國）會朝向（與台灣）發展更常態化的外國軍售關係」。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）昨天表示，美國對台軍售的最新進展與做法是，當美國完成相關程序，準備好了，就有進一步行動，對外宣布。他相信這會是未來的作法，至於今年底前是否還會有新的軍售案宣布，他則說不知情，但猜測未來會看到批准更多個案。

研討會中另一個主題則討論亞洲的衝突熱點，包括前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Mike Green）及前國防部副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）都提到台灣，也都對美國總統川普政府在對台政策上的做法，表達不同關切。

葛林說，北京對台灣展開全面性的施壓，從政治、經濟、外交甚至到軍事上，也因此，他認同美國近期在軍事上採取的行動，例如對台軍售。

但他說，任何一屆美國政府總是會讓人有些憂慮，有內閣成員完全不了解台灣及這些安全議題對美國的重要性。

葛林指出，川普政府裡就當屬財政部長梅努欽（StevPF3R5901.CAP 10/12/18 05:12:35美對台軍售 薛瑞福：朝更常態化發展〔中央社〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天說，對台軍售上，美國確實朝向與台灣發展「更常態化」且是政府對政府的「外國軍售」（Foreign Military Sales）關係。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天與全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）合辦「第八屆中國國防與安全年度研討會」，薛瑞福（Randall Schriver）在會中的演說及問答內容，不供採訪報導，而他會後回答記者詢問時，做上述表示。

有台灣記者問，美國過去宣布對台軍售的方式多是「包裹式」整批宣布，未來是否預期會有所改變，薛瑞福回應，「我們（美國）會朝向（與台灣）發展更常態化的外國軍售關係」。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）昨天表示，美國對台軍售的最新進展與做法是，當美國完成相關程序，準備好了，就有進一步行動，對外宣布。他相信這會是未來的作法，至於今年底前是否還會有新的軍售案宣布，他則說不知情，但猜測未來會看到批准更多個案。

研討會中另一個主題則討論亞洲的衝突熱點，包括前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Mike Green）及前國防部副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）都提到台灣，也都對美國總統川普政府在對台政策上的做法，表達不同關切。

葛林說，北京對台灣展開全面性的施壓，從政治、經濟、外交甚至到軍事上，也因此，他認同美國近期在軍事上採取的行動，例如對台軍售。

但他說，任何一屆美國政府總是會讓人有些憂慮，有內閣成員完全不了解台灣及這些安全議題對美國的重要性。

葛林指出，川普政府裡就當屬財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）了。他諷刺說：「我不懂，怎麼會有人被中國說服，只要美國停止對台軍售，美中就能在經貿議題上達成協議。」

美中貿易摩擦不斷升溫，美國媒體曾報導，梅努欽在與中國協商期間，將中方要求「停止對台軍售」作為條件，轉達給白宮。

葛林說，他希望川普政府能在對台政策上建立「不只是國安事務體系」的更廣泛共識，政府全體要了解台灣事務對美國的重要性，川普政府內部應把不同部門間的認知差距彌合好，因為有些人不是國安議題的專業人士，只從本位主義思考，急著要在經貿上和中國達成協議。

鄧志強則說，川普上任以來，在關於美國的對台政策上，讓兩岸都曾有疑惑，而華府一直也都有傳言指出，在對台政策上「很快就有大事要發生」。在他看來，目前真正有顯著變化的就是數個月前美國海軍軍艦行經台灣海峽時，美方刻意公開資訊。

但他認為，在兩岸關係上，美國的「實質」影響力，比象徵性的作為更重要。

他說，象徵性的表態較容易，也能讓人感覺良好，但引起中國報復「傷害的是台灣，不是美國」。對他來說，當美國考慮在台灣政策上應該且能怎麼做時，最重要的是要思考「美國的做法對台灣有何助益，對兩岸關係又有何幫助」。（編輯：林治平）