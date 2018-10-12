傳11月G20峰會川習將會談 盼緩和貿易緊張

2018-10-12 01:52

〔中央社〕「華爾街日報」今天報導，據中美兩國官員透露，20國集團（G20）高峰會11月底在阿根廷舉行時，美國總統川普和中國國家主席習近平計畫舉行雙邊會談。

路透社報導，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，雙方確實正討論兩國領袖在布宜諾斯艾利斯G20高峰會會談一事。

根據華爾街日報（Wall Street Journal），川普政府近日告訴北京方面，將會進行這次會談。中方希望這次會談有助緩和雙方持續升高的貿易緊張情勢。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，兩位消息人士表示，美國官員警告中國，如果北京當局沒有提供詳細讓步清單，川普將不會在G20峰會與習近平舉行貿易談判。

對於不斷升高的美中貿易大戰，川普完全沒有縮手的跡象，他接受福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時聲稱，他還可以使出更多辦法，讓中國經濟受到進一步傷害。

川普表示：「（對中國加徵關稅）已產生重大衝擊。他們的經濟已非常大幅下滑；只要我想做，我還可以使出更多辦法。」

他說：「我並不希望如此，但他們必須坐上談判桌。」

川普指出，北京有意談判，但他並不相信他們已經準備妥當，而且也這麼告訴過他們。