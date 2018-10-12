奇文共賞！ 提高生育率 竟有中國網友籲降低強姦罪刑度

中國政府近年來重視低生育率問題，引發民眾熱烈討論。（彭博）

2018-10-12 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期國內討論低生育率議題，但在社群媒體「微博」中竟有輿論聲浪將此現象歸咎於中國「強姦率低」，還稱女性感受不到威脅，就更傾向單身而不生育，此言論被中國女網友炮轟「荒唐」，台灣網友也認為「奇文共賞」。

中國網友在微博8日轉貼1篇來自「平權和女權問題權威」帳號的貼文，該篇發布在6月16日的文章中，大談中國低生育率議題，當中提到放眼東亞地區均有此現象，「與社會治安良好，強姦率低有直接關係」，因強姦犯較常針對單身女性犯案，因此強姦率高，有助於女性循求伴侶保護，進而增加懷孕可能性。

「平權和女權問題權威」提到，中國文化強調男性自律、尊重女性，且強姦罪刑度很重，「為了提高生育率，中國可降低強姦罪的處罰」，建議刑罰改為1年以下有期徒刑，25歲以下犯案可緩刑，將有助於女性結婚生育，「水至清則無魚，強姦率太低對中國社會發展造成了嚴重傷害」。

許多中國女網友看見貼文後，紛紛怒轟「狗屁平權和女權問題權威」、「這人腦子有病吧」。台灣網友們則在臉書指出，「全世界最沒有人權的國家，會有女權？」、「中國嘛，那麼大，甚麼人都有言論自由的」、「到底是在講人權還是講女權」。

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