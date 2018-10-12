讓精蟲游得更快更久！ 美研究：男性每天喝2杯咖啡可助孕

美國研究發現，男性每天喝2杯茶或咖啡，可讓女性懷孕機率增2倍。（資料照）

2018-10-12 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家兒童健康與人類發展研究所（NICHD）在科羅拉多州丹佛（Denver）的美國生殖醫學會（ASRM）會議中發布最新研究，男性每天飲用2杯茶或咖啡，能使精蟲游得更快更久，讓伴侶懷孕的可能性比起沒喝茶或咖啡的男性多出2倍。

綜合外媒報導，研究人員找來500對嘗試「做人」的夫妻，分析他們的健康數據，調查咖啡因對生育能力的潛在影響。與先前的研究相反，以往普遍的認知是咖啡因可能會損害精子，但這項最新研究表明，男性每天最佳的咖啡因攝取量是2杯茶或咖啡，可讓女性受孕機率高出2倍。

研究作者萌福德（Sunni Mumford）博士表示，這項研究能給想生孩子的夫妻們作為參考，研究另指出，每隔1天喝1杯酒的女性，比不喝酒的女性受孕可能性降低26％，但他也提醒，在完成更多研究之前，建議嘗試讓伴侶懷孕的男性，不要大幅改變平時的咖啡因攝取量。

英國貝爾法斯特女王大學（QUB）生殖專家路易斯（Sheena Lewis）教授認為，咖啡因會防止人體中三磷酸腺苷（ATP）與三磷酸鳥苷（GTP）分解，前者能幫助細胞能量傳遞，後者有助於DNA轉錄，因此，精蟲細胞能從中獲取大量能量，可以游得更快或游得更久，「許多男性不孕症是因精子活動力不足造成的」。

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