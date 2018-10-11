美第一夫人梅蘭妮亞：我是全世界最飽受霸凌的人

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）認為，她是全世界最飽受霸凌的人。（美聯社）

2018-10-11 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）受訪時表示，她是全世界最飽受霸凌的人，這促使她提出反霸凌倡議活動「成為最好」（Be Best）。

綜合外媒報導，梅蘭妮亞上週首次訪問非洲期間，接受美國廣播公司（ABC）採訪，宣傳她所提出的反霸凌倡議活動「成為最好」。在ABC週四（11日）播出的節目中，梅蘭妮亞稱想要解決網路霸凌問題。有趣的是，她的丈夫經常在推特發文攻擊他人。

梅蘭妮亞表示，「我可以說我是世界上最飽受霸凌的人」。當ABC記者追問「你真的是全世界最受欺負的人嗎？」她回答，「其中一位，如果你真的看到人們對我說的話」。

梅蘭妮亞也告訴ABC記者，目前川普政府中仍有一些她丈夫、總統川普（Donald Trump），無法信任的人。梅蘭妮亞並說，她已告訴川普她認為誰是可信任的人，並強調川普仍是獨立做出人事決定。

當記者追問當她建議有一些白宮員工無法信任時，川普採取了什麼行動，梅蘭妮亞回說，「好吧，有一些人，他們已不在那裡（白宮）工作了」。

川普政府一位資深官員此前以匿名方式在《紐約時報》刊登一篇評論，指稱政府內部有一群從事「反抗」運動的官員，矢志攔阻川普危險的暴衝之舉。