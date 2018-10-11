全家出車禍僅他倖存！6歲童嚇到失憶 孤獨在高速公路走2天

巴西有個一家四口的家庭，日前在開車返家途中發生死亡車禍，全家只有6歲的小兒子（白衣者）倖存；他設法離開被撞壞的汽車殘骸，從山溝爬回馬路，在沒有水跟食物的情況下，獨自在高速公路上走了2天才被人發現報警。（圖擷取自facebook）

2018-10-11 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕巴西有個一家四口的家庭日前全家出遊，去慶祝媽媽生日，返家途中發生車禍，全家只有6歲的小兒子倖存；他設法離開被撞壞的汽車殘骸，從山溝爬上高速公路，在沒有水跟食物的情況下，獨自在高速公路上走了2天，才被經過的駕駛發現，趕緊打電話報警；而早在這家人出車禍後不久，發現他們失蹤的親友就已報警協尋，但一無所獲，直到小男孩的出現，才引導警方找到肇事地點。

綜合外媒報導，幸運存活的是6歲的班傑明．蒙特（Benjamin Monare），當時他與37歲父親亞歷山德羅（Alessandro）、35歲的母親貝爾基絲（Belkis）與8歲的哥哥塞繆爾（Samuel），一家四口在10月7日時為了慶祝母親的生日駕車出門，到巴西戈亞斯（Goias）的溫泉勝地度假4天，不料在歸途中，他們的車子在高速公路遭一輛煞車不及的汽車撞上，失控衝出馬路，掉落被灌木叢遮住的山溝裡。

車上只有6歲的小兒子班傑明倖存，他身上只有輕微擦傷，但家人全部死於這起車禍，小班傑明一度也受困在汽車殘骸中，不過，他爬出殘骸後，沿著高速公路行走；另一方面，親友發現蒙特一家人沒有在預定的時間回到住處時，就趕緊向警方報案，警方出動無人機沿著高速公路搜尋，同時透過高速公路的監視錄影器縮小搜索範圍，但仍一無所獲。

當警方一籌莫展，準備在10月9日出動第2次無人機搜索，而蒙特家的親友早一天出動2輛車回到高速公路沿線尋找，直到小班傑明在10月9日被人報警在高速公路上獨自行走後，警方才成功透過小班傑明的足跡找到肇事地點；小班傑明飽受驚嚇，失去了肇事當天之後的記憶，只記得汽車衝出公路摔下山溝，目前已送到醫院治療，除了有嚴重的脫水狀況，並沒有大礙，醫院正在對他進行心理輔導，並由親戚照顧；警方也進一步調查肇事原因中。