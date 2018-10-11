「BTS防彈少年團」登《時代》封面 獲封「次世代領導者」

南韓男團「BTS防彈少年團」風潮席捲全世界，日前受邀赴聯合國演講，現在又登上美國《時代》雜誌最新一期封面。（圖擷取自Twitter）

2018-10-11 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓男團「BTS防彈少年團」風潮席捲全世界，日前還受邀赴聯合國演講，知名度大開。現在又登上美國《時代》雜誌最新一期封面，受封「次世代領導者」。

綜合外電報導，《時代》稍早公開最新一期的封面，就是當紅南韓偶像團體BTS，更稱呼他們為「次世代領導者」（NEXT GENERATION LEADERS）。消息於官方Twitter上發出，即被大批粉絲轉發，截至目前發文才16個小時，已分享逾16萬則。

《時代》雜誌也放上部分專訪內容搶先看，以「BTS如何席捲全球」為題，介紹團員，並進一步分析他們在全世界擁有高人氣的魅力。其中引述曾與BTS合作過的的美國日裔DJ「Steve Aoki」的說法，「（BTS）不用英文迎合全球化」。對此，BTS隊長RM在專訪中驕傲回應，「身為南韓人，我們以愛國和為國家而自豪，能夠獲封為Kpop代表，我們感到非常榮幸。」

據《韓聯社》報導，韓國網路書店「YES 24」今（11）日消息指出，亞洲版第一波預售已於開賣當天搶購一空，各書店正著手進行第二波預售。

BTS防彈少年團成立於2013年，由7名21至25歲少年組成，將於年底從歐美巡迴至亞洲，而亞巡首站即為台灣。

《時代》Twitter全文

Backed by passionate fans, @BTS_twt takes K-pop worldwide https://t.co/w9QA2RGbDL — TIME （@TIME） 2018年10月10日

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