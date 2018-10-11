被問到獅子山嫌合作沒益處一事 中國竟這樣回...

2018-10-11 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國原要替西非友邦獅子山共和國出資建造麥馬瑪國際機場（Mamamah International Airport），獅子山當局10日取消這項4億美元（約新台幣124億2297萬元）計畫，並責怪中國沒帶來更多的經濟發展；中國今（11）日對此表示，並不知道這個說法從哪來。

獅子山共和國總統比歐（Julius Maada Bio）曾炮轟中國無益於國內經濟發展；中國外交部發言人陸慷指出，此次被對方腰斬的計畫只是眾多合作項目的其中1個，這並不代表雙方之間出現嫌隙，且也不清楚為何會存在如此說法，中國向來支持國內企業在非洲投資時，能多與當地政府溝通並首重民生問題。

綜合媒體報導，獅子山共和國前任總統科羅馬（Ernest Bai Koroma）下台前，與中國達成金額約4億美元的貸款協議，雙方欲在距離首都自由城（Freetown）50公里處打造新機場，給中國負責經營維護，訂在2022年完工，但新總統比歐認為這項計畫華而不實，也過度浪費公帑。

獅子山共和國航空部長卡倫（Kabineh Kallon）轉述總統比歐想法，表明「似乎沒有興建麥馬瑪國際機場的需求」，但卡倫表明未來還是不敢與中國撕破臉；當地中國大使吳鵬則回應「我不認為機場計畫該影響兩國未來的雙邊關係」。