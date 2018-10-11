老婆上公車「抓姦」肉搏 老司機抱著小三繼續開

2018-10-11 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕糗了！菲律賓一名公車司機日前利用上班時間偷情，讓小三坐在他的副駕駛座上開車載客，沒想到一切都被尾隨在後的妻子看到，當場「抓姦在車」起了爭執，其中小三和妻子更是瘋狂互罵、打成一團，無奈當時公車開到半路，後方車輛頻頻催促下，這位司機大哥還能抱著跌坐在身上的小三繼續開車，讓車上的乘客全都傻了眼。

據英國《每日郵報》9日報導，這名公車司機的妻子已經懷疑丈夫外遇很久，於是便跟蹤他的丈夫上班，沒想到這天卻看到小三坐在副駕駛座陪同，讓她氣得跳上車，痛罵對方「你這個無恥的女人！」隨即對小三拳打腳踢、拉扯頭髮，還將小三一口氣推到丈夫身上，憤恨地說「我以為你已經跟她分手了」，讓全車乘客都傻了眼，沒有人敢出面制止。

荒謬的是，眼看妻子不斷對小三怒吼，「你再不滾，我就毀了你的臉」、「他是我丈夫，你休想把他偷走」，司機卻一點也沒轍，礙於後方車輛狂按喇叭催促，他只能一邊抱著跌坐在他身上的小三，一邊繼續開車，過程雖想試圖安撫雙方，卻反而差點被捲入互毆的戰局。

這場妻子抓姦的過程全被一名乘客拍下，有網友看完影片後表示，「名副其實的老司機」、「這樣還能開車超危險」、「對不起這種抓姦方式太好笑了」、「母老虎真的不好惹」。

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