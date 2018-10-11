英媒簽證被拒續簽 前《華郵》記者：香港之死終來臨

現任港大新聞及傳媒研究中心總監瑞凱德，日前在「inkstone news」發表一篇文章，標題直接表明，「用了一段時間，但香港之死終來臨」（It took a while, but 'The Death of Hong Kong' has arrived）。（圖擷取自inkstone news）

2018-10-11 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港外國記者會（FCC）副主席、英國金融時報（FT）亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet），近日遭香港政府拒絕續簽其工作簽證，引發國際關注。前FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）撰文指出，「香港之死終來臨」。

前《華盛頓郵報》記者、現任港大新聞及傳媒研究中心總監瑞凱德，日前在「inkstone news」發表一篇文章，標題直接表明，「用了一段時間，但香港之死終來臨」（It took a while, but 'The Death of Hong Kong' has arrived）。

瑞凱德在文章開頭指出，未來歷史學家在撰寫有關「香港之死」的論文時，可能會發現1995年的《財星》（Fortune）雜誌封面出現相同標題，其似乎有先見之明或言之過早，但2018年這幾個月發生的事，似乎是一個轉捩點，標誌一個曾經偉大、開放且自由的城市開始崩壞。

瑞凱德表示，他在東亞地區做了30年記者，「從來沒有想過，有一天香港會驅逐外國記者」。他說，香港一直是亞洲最開放的地方之一，很多外國新聞機構都在香港設立分部；他1995年首次到香港設立《華郵》分部時，曾向當時港府新聞處處長詢問申請記者證事宜，對方只是笑一笑，稱香港不需要申請記者證，「我們有新聞自由」。

瑞凱德表示，港府這次明顯「借用」了中國政府的手法，將拒絕續批記者簽證作為「管控的手段」，但馬凱的情況更糟糕，他並非因寫了什麼而被禁止進入香港，他的「罪行」似乎是他作為FCC代理主席，主持了一個「絕對合法的午餐會」。

瑞凱德指出，港府或更可能是來自北京的要求，採取這種舉措是為「殺雞儆猴」，透過一名記者被拒續簽證，讓其他人注意到政權的立場發生了變化，具批判性的報導不會被容忍，最好聽從命令或打包行李離開。

相關連結請見：