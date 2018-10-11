舉報范冰冰逃稅再揭公安不法 他的微信、微博全被刪

崔永元寫的文章「一聲長嘆一聲雷」，今日已在微信、微博中被刪除。（圖擷取自崔永元微信）

2018-10-11 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國名嘴崔永元因為檢舉范冰冰逃稅，自曝上海公安局徹底偵查他參與的公司，7日在微信撰文、並轉貼至微博舉發警方涉不法。目前他的微信、微博帳戶均已被刪除，但已引發中國網友們關注。

崔永元7日在微信發布名為「一聲長嘆一聲雷」的文章，同時轉貼到自己的微博「小崔讀書匯」中，今（11）日實測發現，在微信「搜一搜」功能當中輸入文章名稱，已無法找到崔撰寫的原文；在微博中搜尋他的帳號，也均無法顯示，剩下的只有網友們備份、轉載或點評版本。

「一聲長嘆一聲雷」文章中，崔講述自己在整個調查中與稅務總局人員攻防的歷程，「在他們的世界觀裡，他們就是法律，沒必要對誰客氣」，文中甚至表明，「上海公安局經偵大隊對所有我參與的公司徹底偵察，對我以前的助理不斷詢查，徹夜詢查」，並舉報了上海公安涉嫌違法違紀，稱「他們喝2萬一瓶的酒，抽一千一條的菸，幾十萬的現金用個書包就提走」。

許多中國網友敬佩崔永元的勇氣，同時也為他的生命安全感到擔憂，紛紛留言指出「太勇敢了真的是個漢子」、「支持小崔舉報維權」、「敬這個社會獨醒的人」、「支持崔永元會被封鎖帳號」、「希望嚴格調查，一視同仁」、「不能讓他真的孤軍奮戰」。

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