中國貪官小心了！瑞士銀行業300年來首次分享金融數據

瑞士聯邦稅務管理局（FTA）本月5日宣布，瑞士銀行業已開始向海外國家分享200萬個帳戶數據。（路透）

2018-10-11 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士聯邦稅務管理局（FTA）本月5日宣布，從今年9月底開始，瑞士銀行業已開始向7個歐盟金融機構及9個海外國家或地區分享200萬個帳戶數據，此為300年來首次開放金融數據，外媒認為，首當其衝的恐怕是中國貪官們的海外資產可能將隨之曝光。

綜合外媒報導，瑞士聯邦稅務管理局為避免全球稅務欺詐，因此同意國內銀行逐步與各國交換客戶的金融帳戶數據，目前澳洲、加拿大、冰島、日本、挪威、南韓及「英國皇家屬地」中的耿西島、曼島與澤西島，均已能使用來自瑞士當局提供的金融數據。

瑞士於2017年1月簽署國際協議，並於今年9月底首次依照「金融帳戶稅務資訊自動交換標準（AEOI）」分享銀行客戶資料；瑞士此前於1713年，一直以來遵照當年制訂的《銀行保密法》，為該國銀行業打造優良信譽，就算客戶不想具名也能開戶，但1987年後到瑞士開戶一律改採實名制。據說不少中國高官都將資產移往海外，尤其偏好存在瑞士銀行的帳戶，因為隱密性高，不怕曝光。

「金融帳戶稅務資訊自動交換標準（AEOI）」係經濟合作暨發展組織（OECD）在2014年，於二十國集團高峰會（G20）中提出的計畫，目的在於避免民眾逃稅，增進全球政府稅收；有中國媒體指出，瑞士銀行數據透明化後，中國貪官們潛藏於海外的鉅額資產將無所遁形。