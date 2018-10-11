新疆「再教育營」合法化 美國會籲川普施壓中國

中國新疆當局9日頒布《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，內容被質疑是要將新疆「再教育營」合法化，示意圖為警察在新疆巡邏。（法新社）

2018-10-11 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國9日頒布《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，內容被質疑是要將新疆「再教育營」合法化。美國國會翌日發表年度報告時，針對中國進一步壓迫人權提出警告，並且要求美國總統川普向中國施壓。

綜合外電報導，美國國會及中國問題委員會（CECC）10日發表「中國人權暨法治2018年度報告」，指出中國當局透過「再教育營」，大規模拘禁約100萬維吾爾人，限制其宗教活動與民族文化、傳統語言，以「去極端化」。中國政府還利用科技工具，掌握範圍擴及人民的社會及商業活動，進一步加強對人民控制。

會議主席盧比歐（Marco Ruboi）與共同主席史密斯（Christopher Smith），聯合共和及民主兩黨議員提出法案，要求國會以《馬格尼茨基法》（Magnitsky Act） ，對新疆黨委書記陳全國等官員實施制裁，包括禁止他們入境美國，凍結其在美資產及交易，或是禁止出售美製產品，尤其是美製監控設備和服務給新疆情報人員。

美國國會也要求國務院立刻創設資料庫，以利美國人民回報失蹤的親友資訊，並加速審核中國受影響的少數民族之庇護申請。

《馬格尼茨基法》又稱《全球馬格尼茨基人權問責法》，此法案命名來自紀念一位俄羅斯維權律師，他於2009年因揭發俄羅斯政府腐敗，遭到關押直到逝世。事後，美國參議院以該名律師「馬格尼茨基」為名立法，針對違反人權、腐敗的官員制裁的法律。