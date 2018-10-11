吸毒出現幻覺 男子抱毛毯衝警局：這是我女兒屍體！

中國一名男子到警局報案，聲稱女兒的屍體被包在毛毯裡，沒想到事後證實一切都是男子吸毒後產生的幻覺。（圖翻攝自《新京報-我們視頻》）

2018-10-11 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子日前抱著毛毯到警局報案，聲稱自己的女兒被人分屍剁成肉片，他只好先用毛毯將「女兒的屍體」包起來再帶來，嚇得警方立刻要求對方將屍體放下查看，沒想到最後警方發現，這一切都是男子因為吸毒產生的「幻覺」。

根據《新京報》報導，一名男子9月27日抱著一捆毛毯，到湖北襄陽的派出所報案，聲稱有人把他的女兒分屍了，他只好將屍體裹在毛毯裡帶來，警方第一時間不敢大意，要求對方將毛毯打開查看，男子卻不斷說「這案情重大，我肯定不能給你」、「這是我女兒的屍體」，甚至當警方質疑屍體不可能體積這麼小時，男子還回應「她被剁成肉片了」。

警方表示，由於男子堅持不肯放開毛毯，且語言邏輯相當不清楚，只好先聯絡他的家人，沒想到他的前妻卻表示「女兒一直平安地在她身邊」，且爆料男子已有吸毒前科，警方檢驗男子尿液後，證實一切都是因為男子吸毒，才會產生一連串的幻覺，目前已將男子行政拘留。

對此，有許多網友認為太恐怖，表示「這幻想嚇死人」、「幸好他自投羅網了」、「下次可能就是自己把女兒分屍」、「女兒該不會也是幻想出來的」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆