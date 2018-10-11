為了中樂透跟吸引異性 巴西3男殘殺4人召喚撒旦

2018-10-11 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕真是想錢想瘋了，日前巴西驚傳3名崇拜黑魔法的男子，為了獲得神秘的強大力量、中樂透跟吸引異性的能力，竟殘殺多人舉行召喚撒旦的儀式；目前巴西警方只確定他們至少殺了3男1女，懷疑還有更多的受害人。

綜合外媒報導，這起慘案發生在巴西的伊瓜圖（Iguatu）一處偏僻的農舍，這3名人魔分別是41歲的男子羅伯托·阿爾維斯（Roberto Alves）、30歲男子格萊德森·巴羅斯（Gleudson Barros）與17歲少年薩米安·貝薩（Samio Bessa），他們以舉辦「喝到飽派對」為由將3男1女騙到這處偏僻的農舍，結果在派對將近尾聲後將他們殘殺。

這3名人魔前先以毆打、刀割跟火燒折磨這些受害人，最後再將他們的頭戴上布套，槍擊被害人的頭或頸部殺死他們，再將這些受害人的遺體支解；2名男受害人的頭遭砍下，頭骨被當作召喚撒旦的法器，放在擺有撒旦雕像、神秘書籍的祭壇上，而女受害人的血則被他們在舉行儀式時喝下，受害人剩餘的殘肢被他們埋在農舍附近。

這起慘案會被揭發，是因為其中一位受害人在失蹤5天後，他的朋友報警求助，警方花了4個多月才大致釐清案情；其中1名人魔薩米安在被警方逮捕前舉槍自盡，剩下的2名兇手被捕後稱「這些被殺的人，靈魂被被囚禁在這間農舍裡，為他們所控制」，還稱是為了召喚撒旦已獲得神秘的強大力量；警方後還發現，受害的一名女子還疑似是自殺的人魔薩米安的女友。

警方已經在農舍附近挖出這3男1女受害者的骸骨，不過由於這些人魔聲稱「如果沒被逮到，還會殺更多人來召喚撒旦」，警方懷疑還有更多受害人，目前正在清查轄內的失蹤人口名單，以進一步釐清案情。