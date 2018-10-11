1.5年內擴大11倍！中國維吾爾集中營衛星間諜照曝光

2018-10-11 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾穆斯林問題嚴重，1名加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）法律系學生在推特上貼出間諜照，當中顯示新疆維吾爾集中營規模，從2017年2月到2018年8月擴大了11倍之多。

英屬哥倫比亞大學法律系學生張尚恩（音譯，Shawn Zhang）3日在推特上，公布新疆維吾爾集中營的間諜照片，地點位於新疆喀什市附近的疏勒縣南部，他估算，該集中營在2017年2月時，佔地僅2.8萬平方公尺，但在今年8月時，佔地已暴增至32萬平方公尺。

《商業內幕》指出，張尚恩貼出的間諜照分別為2017年2月、2017年8月、2018年6月、2018年8月所拍攝，目前新疆約有800萬名維吾爾人，人權人士推測中國政府在集中營裡關押至少100萬名維吾爾人，並竭盡所能虐待他們，張尚恩公布照片後，在中國的親屬們已被警方找上。

張肖恩推特全文