1.5年內擴大11倍！中國維吾爾集中營衛星間諜照曝光

2018-10-11 19:20

〔即時新聞/綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾穆斯林問題嚴重,1名加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)法律系學生在推特上貼出間諜照,當中顯示新疆維吾爾集中營規模,從2017年2月到2018年8月擴大了11倍之多。

英屬哥倫比亞大學法律系學生張尚恩(音譯,Shawn Zhang)3日在推特上,公布新疆維吾爾集中營的間諜照片,地點位於新疆喀什市附近的疏勒縣南部,他估算,該集中營在2017年2月時,佔地僅2.8萬平方公尺,但在今年8月時,佔地已暴增至32萬平方公尺。

《商業內幕》指出,張尚恩貼出的間諜照分別為2017年2月、2017年8月、2018年6月、2018年8月所拍攝,目前新疆約有800萬名維吾爾人,人權人士推測中國政府在集中營裡關押至少100萬名維吾爾人,並竭盡所能虐待他們,張尚恩公布照片後,在中國的親屬們已被警方找上。

張肖恩推特全文

this re-education camp in south Shule county, Kashgar is expanding again, second time this year. pic.twitter.com/rO3Iuu0Jii