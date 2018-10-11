俄太空船升空後故障迫降 美俄2太空人安全落地

俄羅斯太空船「聯盟」號（Soyuz）今（11）日載著美國與俄國各一名太空人前往國際太空站，不料升空後發生故障，已緊急迫降於哈薩克。（美聯社）

2018-10-11 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯太空船「聯盟」號（Soyuz）今（11）日載著美國與俄國各一名太空人前往國際太空站，不料升空後發生故障，已緊急迫降於哈薩克。據報2太空人安全無虞。

綜合外媒報導，「聯盟」號搭載美國太空人哈格（Nick Hague）和俄國太空人歐夫齊尼（Alexey Ovchinin），在台灣時間下午4時40分在哈薩克的拜科努爾太空發射場（Baikonur cosmodrome）升空，但離開地面不久就出現故障。

美國太空總署（NASA）表示，「聯盟」號的推助器（booster）發生問題，太空船以彈道下降模式緊急降落，稍早已迫降在哈薩克。目前救援團隊包括俄軍Mi-8直升機已前往預期著陸地點搜救。

NASA指出，搜救團隊已和太空人取得聯繫，2人安全無虞，但毫無疑問地對此有點震驚。俄羅斯航太（Roscosmos）的負責人羅戈津更直接明瞭地說，「太空人已降落。每個人都活著」。

受到事件影響，俄羅斯當局將暫停發射所有載人火箭任務。