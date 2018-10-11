人民日報發文批彭斯 出自中宣部神秘人士

2018-10-11 17:08

〔中央社〕人民日報昨天刊出題為「涇渭由來兩清濁－給中國對世界的貢獻算算帳」的長文，重批美國副總統彭斯（Mike Pence）4日發表的演說，署名作者是「鍾軒理」，已在中國大陸引發關注。

文章見報前一晚，官媒中央電視台還在晚間新聞聯播先做預告。過往，只要文章出現這個名字，就代表中共核心立場。這也透露，中共層峰對彭斯的批中內容明顯不滿。

與此前中國官方回應和官媒評論相較，長達5000字的「涇渭由來兩清濁」引經據典，逐條嚴詞反駁，遣詞用字辛辣，堪稱是中共批美的代表文。

就以美國形容巨額貿易逆差是吃虧、受到經濟侵略，卻嚴格限制對中出口商品種類等說詞，「鍾軒理」在文中反問：「美國的福特級航母賣不賣？一艘按150億美元算，賣給中國4艘，馬上就能填上600億美元的逆差。」看得大陸網民紛紛叫好。

「鍾軒理」並非真有其人，而是取自中共中央宣傳部理論局的諧音。另外在人民日報較常見到的名字還有「仲祖文」，其實是中共中央組織部研究室的筆名；「任仲平」則是人民日報重要評論簡稱的諧音。

據說，只要遇到大事，層峰下達指令，主責單位就會邀集相關人士集思廣益，再由筆鋒犀利的智庫學者或文膽整合撰文。

人民日報海外版微信公眾號「俠客島」今天發文，則以「黨報神秘人士」形容這名寫批彭文章的「鍾軒理」。

相形之下，「俠客島」的官方代表性較低，這個時常發出網評、偶而出包被刪文的評論團隊，資歷也嫩多了。

人民日報海外版此前發文稱，「俠客島」是來自人民日報不同單位的年輕人組成，是一個網路新聞的試驗田，用黨媒的要求來要求自己，但是「需要自己去判斷政治方向」，目的還是鍛鍊年輕人。因為是工作之外的業餘時間撰稿，所以「並不能代表人民日報」。

「俠客島」今天早上發文稱，人民日報上有篇挺重磅的文章，有理有據，洋洋灑灑數千字，在黨報上公開逐條懟了彭斯。署名也挺神秘：「鍾軒理」，並指這種人格化的署名方式「都有來頭」。

根據文章，俠客島還特地請來寫這篇評論的「鍾軒理」給他們演講，並以「鍾大俠」尊稱，由此可看出作者的地位。

文章形容，這名鍾大俠上台對著「俠客島」的小編們講解他的文章。「面對麥克風，鍾大俠上來就吟了一句詩：涇渭由來兩清濁！看著鴉雀無聲的台下和始終保持禮節性微笑的島叔（俠客島主編之一），鍾大俠連忙咳嗽了兩下說，他今天來主要就講一件事：給中國對世界的貢獻，算算帳」。

文章並透過問答形式，清楚解說「涇渭由來兩清濁」一文的內容，自然也希望透過轉發讓更多大陸網民了解。

在島叔發問、鍾大俠慷慨陳詞演說後，文章最後稱:「這次，所有人都聽懂了。」