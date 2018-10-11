空軍特技表演像911！ 澳洲民眾怒批：愚蠢又危險

波音C-17運輸機在布里斯本市區低空飛行，遭民眾批危險又愚蠢。（圖擷自youtube）

2018-10-11 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前澳洲昆士蘭州南布里斯本舉辦「布里斯班節」（Riverfire），是當地一年一度的大活動，但此次卻引起不少反彈，因澳洲皇家空軍飛機特技表演穿梭在高樓之間，像極美國「911」恐怖攻擊，讓許多民眾直呼愚蠢又危險！

綜合外媒報導，布里斯班節每年9月舉行，為期3周，澳洲皇家空軍為節慶活動準備特技飛行表演，影片中可見一架波音C-17運輸機在布里斯本市區低空飛行，從布里斯河飛至市區，更是在高樓間穿越，距離大樓僅數公尺，影片在社群網站上被熱烈討論。

英國報紙《Metro》報導，看到此景，在高樓中辦公的人驚呼：「這是在開玩笑嗎？」攝影師提姆（Tim Dwyer）更向媒體說道：「這是我第一次看到C-17運輸機飛得這麼低，去年它的飛行高度並沒有這麼低。」

網友表示，特技飛行雖然很酷，但在高樓間飛行一不小心會釀成大禍，不必要做這麼危險的特技表演，不過另有網友表示，這活動是經過皇家空軍精心策劃的，除非兩位飛行員都心臟病發，或是有什麼糟糕的飛行失誤，否則沒有人會陷入危險當中，民眾太大驚小怪。

Credit: @Craig Lister