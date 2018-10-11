是炸蝦還是毛毛蟲？ 日本謎樣搖椅 廠商說：都不是

日本某些地區內的兒童遊樂設施，造型令人匪夷所思。（圖擷取自臉書）

2018-10-11 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本獨特的創意眾所皆知，就連某些地區的兒童遊樂設施，造型都令人匪夷所思。本綜藝節目「月曜から夜ふかし」大搜查單元，特地造訪設計廠商，進行大對決，結果讓網友們笑翻狂推「廠商扭轉了我的價值觀！」

日前播出的節目中，節目組發現日本各地的兒童樂園裡，散落著一種「本體不明」的兒童搖椅。它有著4節黃色圓滾滾的身體，把手部位則以橘紅色，像嫦娥髮型的造型設計，整體看似簡潔，卻讓人相當疑惑「到底是仿造什麼生物呢？」當地玩樂的小朋友多指出像「毛毛蟲」、「便便（大便）」等答案。其中像「炸蝦」的樣子，獲得最多共鳴。

劇組追問到製造廠商，廠商卻推翻所有答案指出，「這是蜜蜂」，並解釋身體「毛絨絨輕飄飄的身體、黃黃的」，而會用紅色來當觸角的顏色，只是因為「較亮眼不是更好？」至於最關鍵的「翅膀」去哪了？廠商淡定回應「適當提高想像力就能看到。」讓網友們笑翻無力反駁。

最後節目組使出招牌橋段「輪廓快問快答」，盼廠商會因為炸蝦和蜜蜂搖椅交互出現的合成圖而錯亂，未料廠商即使稍微遲疑，仍全部答對。節目最後只好一別以往勝利，承認「這個兒童搖椅，是蜜蜂。」網友笑說「好任性的廠商」、「節目組遇到勁敵了」、「有一分證據說十分話！堅持到底就贏了」、「超荒謬，還我壞掉的審美觀」等。

節目片段