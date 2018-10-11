合法「再教育營」？中國新疆當局推去極端化條例

中國新疆當局日前公布《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，企圖將伊斯蘭色彩從民眾日常生活中抹去。（美聯社）

2018-10-11 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆當局日前公布《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，企圖將伊斯蘭色彩從民眾日常生活中抹去。條例還明確指出，可設立「職業技能教育培訓中心」，對受極端主義影響人員教育轉化，此條例被質疑是要將「再教育營」合法化。

據《BBC》報導，中國新疆當局9日公布新通過的《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，用立法形式打擊被當局視為「極端化」的言行，條例即日起生效。該條例對「極端化」的定義是，受極端主義影響、渲染偏激的宗教思想觀念，排斥、干預正常生產、生活的言論與行為。

新法令也指出，在新疆地區「自己或強迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴極端化標誌」、「非正常蓄鬍、起名渲染宗教狂熱」、「不允許子女接受國民教育，妨礙國家教育制度實施的」、「干涉他人與其他民族、或有其他信仰者交往交流交融、共同生活」，都會被列入「極端化」範圍，這些行為可能被法律懲治。

最近中國曾因在新疆設立再教育營、囚禁百萬新疆維吾爾人並對其「強迫洗腦」，遭到國際社會譴責。這次當局就在「條例」第十四條提到，去極端化應做好教育轉化工作、實行個別教育與職業技能教育培訓中心教育相結合。該條還指出，要用法治教育與幫教活動相結合，「（透過）思想教育、心理輔導、行為矯正以及學習國家通用語言文字、學習法律、學習技能相結合，教育轉化與人文關懷相結合，增強教育轉化實效。」

本條例也首次為「泛清真化」概念提供法律解釋，條例明確定義「清真」概念僅限於食品範疇，任何超出食品範圍的「清真」都是「清真泛化」，違反了「去極端化條例」。中共為了打擊「泛清真化」，會議要求在公共場所、機關辦公場所，而且幹警、工作人員間都必須講普通話。