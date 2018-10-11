最強颶風麥可襲美！25萬戶停電 居民：我見到地獄

及時逃出災區的居民提莫西．湯瑪士（Timothy Thomas）表示：「親眼看到了地獄」。（法新社）

2018-10-11 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕號稱為「21世紀最強颶風」、「美國史上第四強颶風」麥可直撲美國佛羅里達州，造成25萬戶停電，當地已經有37萬人緊急撤離，佛羅里達州州長表示，麥可將會成為百年來最兇惡的風暴，將會帶來「超乎想像的破壞」。而及時逃出該地的居民提莫西．湯瑪士（Timothy Thomas）更說：「親眼看到了地獄」。

據《CNN》報導，麥可目前為「四級颶風」（最高為五級），在登陸美國前已在中美洲造成災情，宏都拉斯出現6名死者、尼加拉瓜4名、薩爾瓦多3名。麥可於10日下午從佛羅里達州西北部登陸，造成25萬戶停電，有超過37萬名居民緊急撤離，據當局指出，有1位民眾不幸被倒塌的樹木壓死。

報導指出，麥可登陸後雖然威力稍減，但仍持續往內陸移動，預計將會影響阿拉巴馬州與喬治亞州，佛羅里達州州長瑞克．史考特（Rick Scott）表示，麥可將會成為百年來最兇惡的風暴，將會帶來「超乎想像的破壞」。

在佛羅里達的阿巴拉契科拉灣（Apalachicola Bay），現場已經出現2.5公尺高的大浪，及時逃出該地的居民提莫西．湯瑪士（Timothy Thomas）表示：「親眼看到了地獄」。

美國國家颶風中心（NHC）則指出，這不僅是21世紀登陸美國的最強颶風，亦是繼1935年「勞動節颶風」與1969年「颶風卡蜜爾」之後，美國氣象史上本土上岸颶風的第三強。氣象學家丹尼斯．費爾特根（Dennis Feltgen）在臉書發文補充：「我們處於新的領域，歷史紀錄可以追朔到1851年，佛羅里達灣岸地區從來沒有被四級颱風侵襲過。」

報導指出，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）署長布羅克．隆恩（Brock Long）於白宮對美國總統川普表示，相當擔心當地於2001年前建的房子，擔心會耐不住強風。對此川普則回應：「只能祈禱撐得住了，不然只好期待裡面沒有人」。