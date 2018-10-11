自製90kg炸彈！男子計畫美期中選舉當天引爆

嫌犯自製90公斤的爆炸裝置，計畫在美國期中選舉當日在華盛頓公園自爆。（資料圖 法新社）

2018-10-11 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）紐約分部於昨（10）日指出，警方逮捕了一名56歲男子，他意圖在自己身上安裝炸彈，並於11月6日期中選舉當日在華盛頓廣場公園引爆。所幸消息走漏，警方接獲通報後立刻前往逮人，阻止一場恐怖行動。

據《BBC》報導，嫌犯保羅．羅森費爾德（Paul Rosenfeld）在網路上購買了大量火藥，並重複進行引爆實驗，甚至還將犯罪計畫寫信告訴別人，收信者向警方舉報，整起事件才曝了光。警方9日前往嫌犯位於曼哈頓郊區塔潘（Tappan）的家中進行搜索，發現超過90公斤的爆炸裝置，他計畫投票當天在華盛頓公園自爆。

FBI指出，保羅想要提倡一種「抽選制（sortition）」的政治制度，由隨機抽籤來決定政府官員。FBI紐約分部副部長威廉．斯威尼（William Sweeney）表示：「如果計畫成功，將會奪走無數行人的性命，造成無可估計的破壞」、「所幸有市民及早行動，以及多個調查單位與FBI的恐怖活動聯合工作組（Joint Terrorism Task Force）聯手調查，才阻止這個計畫」