全球第2！加國大麻合法化 醫師憂心青少年易上癮

2018-10-11 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大17日起大麻將全面合法化，將成為既烏拉圭之後第2個可合法產銷大麻的國家，加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）表示，新政策是希望能將控制大麻黑市的情況，讓其受到監管，但有醫師認為若不推遲購買大麻的年齡，將引起大禍。

綜合外媒報導，大麻合法化法案正式生效後，聯邦規定合法購買大麻的年齡為18歲，但部分省規定19歲，倘若違規販售大麻給青少年，最高可處14年有期徒刑；對此政策「安省醫學協會」（OMA）的甘地醫師（Dr. Sohail Gandhi）則表示，應將能合法購買大麻的年齡應該推遲到25歲，他指出，青少年時期開始施用大麻的上癮比例是15%-16%，可能導致自殺、精神病等病症增加，十分危險。

甘地醫師（Dr. Sohail Gandhi）補充表示，如果加國政府想打擊大麻地下市場，可以效仿葡萄牙的做法，持有少量大麻等毒品不會被判刑起訴，不必採取大麻全面合法化的做法。

《CNN》報導，據「全球戰略和管理諮詢公司」（AT Kearney）對2000名美國及加拿大消費者做調查，研究結果指出，有一半的消費者表示倘若大麻合法化，他們可能會基於嘗試心態食用大麻；76％的消費者表示會出於治療原因使用合法的大麻藥物。

據了解，加拿大自1923年起禁止持有大麻，2001年起允許藥用大麻，更在今年6月7日晚間通過「大麻合法化法案」（Cannabis Act），一旦「休閒大麻」合法化，加國政府所研擬的新制度將開始運作，包括規範大麻的生產、零售及廣告，產品的標籤和外包裝等。

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