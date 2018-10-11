蒙古現超大恐龍化石！大腿骨1.5公尺、比暴龍還大...

該化石處於晚白堊紀的地層中，是「蜥腳下目」恐龍的骨骸化石，也是亞洲發現的此時期最大化石。（圖翻攝自影片）

2018-10-11 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本岡山理科大學的研究團隊昨（10）日於中國蒙古的戈壁沙漠發現超大化石！該化石處於晚白堊紀（7000萬年前）的地層中，是「蜥腳下目」（Sauropoda）恐龍的骨骸化石，也是亞洲發現的此時期最大化石。蜥腳下目恐龍特徵是脖子很長，是有史以來「陸地上最巨大動物」，如雷龍、腕龍與梁龍都處於此分類。

綜合日媒報導，岡山理科大學生物地球學部石垣忍教授指出，化石包含恐龍的腰部、尾巴到後腳，佔全身30%到40%，如此完整的遺骸相當少有，光是大腿骨長就有155公分，在蜥腳下目中也算是巨大的恐龍。而蜥腳下目的恐龍為草食性，推測戈壁沙漠當時應該相當富饒，才能讓恐龍長到這麼大的體型。

報導指出，石垣忍教授的研究團隊自7月開始，與蒙古古生物地質研究所合作探勘2個月，除了發現蜥腳下目恐龍的骨骸化石外，還發現了2個在「鳥腳亞目」（Ornithopoda）恐龍中尺寸破紀錄的足跡化石，一個足跡約85公分到115公分，另一個為101公分。專家認為，足跡超過1公尺，代表這隻恐龍應有17公尺長，長得比身長約12公尺的暴龍還大。