沒成果先背一屁股債！多國取消、刪減一帶一路建設

多個國家因債務問題取消、縮減與中國的一帶一路建設。（歐新社）

2018-10-11 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」無疑是近年全球最受矚目的經濟建設計畫之一，但目前的發展似乎遇到不少挫折，在未見成果就背上大筆負債的情況下，有不少國家選擇叫停、取消或是刪減與中國的合作案。

根據香港《蘋果日報》報導，馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）上任不久，便取消前朝批准的兩項中資建設項目，分別為去年動工的東海岸鐵路及2項天然氣管道計劃，金額約200億美元（約6275億台幣）；馬來西亞廉航亞洲航空則宣布，放棄在中國鄭州成立低成本航空公司的合資計畫。

另外，巴基斯坦也因債務疑慮，與中資合作的鐵路計畫將縮減20億美元（約627億台幣），去年巴基斯坦才因中方融資條件過於苛刻，取消中巴經濟走廊計畫中價值140億美元（約4392億台幣）的大壩工程。

斯里蘭卡先前和中國借錢興建機場，卻無力償還14億美元（約439億台幣）的貸款，決定在去年將位於世界最繁忙航道之一的赫班托達港（Hambantota）租給中國99年，引發大規模抗議。

西非的獅子山共和國也傳出取消一項4億美元（約124億台幣）、中國出資建造的麥馬瑪國際機場（Mamamah International Airport）合作計畫，原因是「太燒錢」、「不符經濟效益」。