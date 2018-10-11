花311億保護富國？ 川普透露曾想撤回南韓薩德

美國總統川普9日透露，曾經下令將部署在南韓的「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德），撤回美國本土，並說美國花費10億美元的經費，保護像南韓這樣的富裕國家。（美聯社）

2018-10-11 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普9日透露，曾經下令將部署在南韓的「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德），撤回美國本土，並說美國不該花費10億美元（約新台幣311億元）的經費，保護像南韓這樣的富裕國家。

綜合媒體報導，美國總統川普9日在愛荷華州共和黨期中選舉造勢大會上，講述過去聽取美軍高層匯報薩德系統的部署經費。川普表示，美軍高層告訴他，美國需要花費10億美元的經費，在南韓部署薩德系統，當時他驚呼「哇，哇！」

川普認為應該重新考慮這項決策，但美軍高層卻說歐巴馬政府已經同意，無法撤回。川普強調，「我不在乎他們是否同意，如果他們同意的話，我也不在乎。」

川普指出，南韓是一個非常富裕的國家，他自己曾多次購買三星和LG的電視，但南韓卻沒有付任何錢。川普說，為了保護一個極其富裕的國家，美國將耗資10億美元，美軍還在南韓駐紮大批軍隊，但南韓卻不付錢。

報導提到，川普9日的談話與揭發「水門案」的美國重量級資深記者伍華德（Bob Woodward），他新書《恐懼：川普入主白宮》的內容大致相同。書中指出，川普在從國家安全事務助理那裡聽到部署薩德系統的相關情況匯報後，直接要求應該將薩德從南韓撤出，部署在美國奧勒岡州的波特蘭。