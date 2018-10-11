落實「治藏方略」 習近平拍板全面興建川藏鐵路

2018-10-11 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（10）日主持召開中央財經委員會第3次會議時，決定將全面啟動川藏鐵路規劃建設，且透露川藏鐵路不僅可促進西藏經濟社會發展，亦可落實中共「治藏方略」的重大舉措。

據《央視》新聞聯播報導，習近平昨日下午以「中央財經委員會主任」身分出席主持該會，並在聽取相關部門對川藏鐵路規劃建設的問題後，拍板決定全面興建川藏鐵路。

習近平在會中表示，籌劃建設川藏鐵路，對國家長治久安與西藏經濟社會發展具有重大而深遠的意義，一定把這件大事「辦成、辦好」。

據透露，會議中強調規劃建設川藏鐵路，是「促進民族團結、維護國家統一、鞏固邊疆穩定的需要，是促進西藏經濟社會發展的需要，是貫徹落實黨中央治藏方略的重大舉措」。

且也補充，相關人員要把握好科學規劃、技術支撐、保護生態、安全可靠的總體思路，加強統一領導、項目前期工作，及建設運營資金保障，發揚「兩路」精神和青藏鐵路精神，高起點、高標準、高質量推進工程規劃建設。

據悉，全長1629公里的川藏鐵路東起四川成都，西至西藏拉薩，沿途會經過四川雅安市、甘孜藏族自治州；且由於鐵路地跨四川盆地、川藏縱谷及青藏高原等複雜地形，工程難度遠勝青藏鐵路。目前西藏端的拉薩─林芝段，以及四川端的成都─雅安段已先行動工。

而《中央社》指出，川藏鐵路通車後，將是西藏聯外的第2條鐵路，更將便於中國主要地區的人員與物資快速進出西藏，戰略與經濟價值極高。特別是能讓北京便於掌控西藏，進而與印度對抗。